Козак: правительство отказалось от установки россиянам "умных" счетчиков газа

01.04.19 08:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ пока отказалось от идеи обязательной установки "умных" газовых счетчиков российским потребителям.

В интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что "это избыточные страхи".

"Естественно, правительство РФ не может принимать решения без учёта интересов потребителей. Эту идею было поручено просчитать, какая будет дополнительная нагрузка на потребителей, какие могут быть источники финансирования", - сказал он.

"Это подсчитали, оказалось достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов и источников иных компенсаций реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ - нет, то мы откажемся, в принципе уже отказались от этой идеи. От идеи установки сейчас этих счетчиков, подождём, когда они подешевеют, и когда это не будет так чувствительно для потребителей", - прокомментировал Д.Козак.

Приборы учета нового поколения не только автоматически фиксируют и передают данные о потреблении газа, но и способны предотвратить чрезвычайные происшествия, связанные с утечками газа. Они оснащены встроенными запорными клапанами, которые блокируют подачу газа при обнаружении утечки в газопроводе.