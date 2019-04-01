Петербург к майским праздникам очистят 200 пылесосов и 300 подметальных машин

01.04.19 08:34

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в понедельник официально начнется "генеральная уборка" - традиционный весенний месячник по благоустройству.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, за 30 дней коммунальным службам предстоит полностью очистить улицы от зимних загрязнений. Особое внимание в период месячника будет уделено комплексной работе по приведению в порядок памятных мест, мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах.

Дорожники приступили к весенней зачистке дорог с 15 марта, когда установились плюсовые температуры днем. Во второй половине апреля в рамках месячника на 342 адресах будет проведена полномасштабная мойка улиц с применением специальных моющих средств.

В рамках весенней уборки 2528 городских улиц будут полностью очищены к майским праздникам. На уборку улиц планируется вывести 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 самосвалов, а также другую вспомогательную технику.

"В апреле садовникам предстоит открыть приствольные лунки зеленых насаждений, которые были утеплены на зиму, разокучить розы, тюльпаны и многолетники, отремонтировать, помыть и покрасить садовую мебель, подготовить почву для устройства газонов", - говорится в сообщении.

В течение месячника в городе высадят 5580 деревьев и 100 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. Для устройства раннего весеннего цветочного оформления, в том числе подготовки к празднованию 1 мая и Дня Победы, запланирована посадка 530 тысяч штук виолы.

Традиционный общегородской субботник пройдет в этом году 20 апреля.