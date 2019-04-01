Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил свое действие

01.04.19 08:39

© РИА Новости. Александр Вильф

1 апреля. Interfax-Russia.ru - С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекращает действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Народные депутаты Украины 6 декабря прошлого года одобрили прекращение действия данного договора с 1 апреля 2019 года, президент Украины подписал соответствующий закон, и 12 декабря он вступил в силу.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В законе отмечается, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Как заявил ранее президент Украины Петр Порошенко, "непродление Договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу"

По его словам, этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков Украины в международных судах и других международных инстанций к России как нарушителю этого договора и норм международного права.

Вместе с тем в Кремле назвали "выстрелом в ногу" действия Киева по денонсации Договора.

"Документ в интересах наших двух стран, и слом этого документа, очевидно, не в интересах народов наших двух стран. Это все равно, что стрелять себе в ногу", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 марта журналистам, говоря о позиции Кремля в связи с фактическим разрушением документа.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Украина первой нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года, Д.Песков рекомендовал обратиться за разъяснениями в МИД РФ, который накануне опубликовал сообщение, в котором обвинил Киев в нарушении этого Договора.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 12 марта, что Киев спустя полгода после заявления о намерении не продолжать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией получил ноту от МИД РФ.

По его словам, в ноте выражены претензии к Киеву, что "Украина систематически нарушала Договор", в частности соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС - "грубое нарушение".

Большой договор между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).

Согласно договору, его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода. Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.