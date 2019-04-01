Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

01.04.19 09:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Совладелица второй крупнейшей в РФ авиационной группы S7 AirSpace Corporation Наталия Филева погибла в воскресенье, 31 марта в результате крушения бизнес-джета при заходе на посадку во Франкфурте.

"31 марта при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева", - сообщила пресс-служба компании S7.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Самолет при крушении полностью сгорел.

ЖЕРТВЫ АВИАКАТАСТРОФЫ

Самолетом, по данным информированного источника "Интерфакса", управлял пилот Андрей Дикун. На борту разбившегося бизнес-джета в качестве пассажиров находились Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев. Все трое погибли.

Официально имена погибших в полиции Германии пока не называют.

"В самолете, по предварительным данным, был пилот и два пассажира, предположительно, россияне. Мы не будем подтверждать (их личности) до тех пор, пока не будем знать наверняка", - сообщил "Интерфаксу" представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что "окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе".

"На борту, предположительно, шестиместного самолета, помимо пилота, было еще два человека. По предварительным данным, речь идет о российских гражданах. После удара самолет полностью сгорел", - сказано в сообщении.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ПО ПУТИ В АЭРОПОРТ

Еще два человека погибли в ДТП с участием полицейского автомобиля в Германии, когда наряд полиции ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов. По пути одного из них произошло дорожно-транспортное происшествие: на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем", - рассказал "Интерфаксу" представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

По его данным, погибли два человека, трое полицейских получили ранения.

РАССЛЕДОВАНИЕ

По данным информированного источника "Интерфакса", бизнес-джет Epic принадлежал входящей в S7 авиакомпании "Глобус". Согласно полученным немецкой полицией следственным данным, самолет летел из Франции в Эгельсбах (это коммуна на территории федеральной земли Гессен на западе Германии).

В полиции ФРГ рассчитывают, что расследование крушения самолета с россиянами будет идти до конца будущей недели. "Расследование будет идти всю ночь и продлится, скорее всего, до конца недели", - сказал "Интерфаксу" представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

В свою очередь в S7заявили, что расследование происшествия будет проводиться "международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей".

Между тем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) предложил помощь немецким коллегам в расследовании авиакатастрофы бизнес-джета Epic, в котором погибла председатель совета директоров S7 Н.Филева.

"Мы готовы направить специалистов в Германию для участия в расследовании авиакатастрофы. Создали оперативный штаб. Однако пока немецкая сторона помощь не запрашивала", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МАК.

Предполагается, что доля участия РФ в расследовании будет определена в понедельник на межправительственном уровне.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В S7 выразили соболезнования в связи с гибелью Н.Филевой в авиакатастрофе.

"Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким. Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива", - говорится в сообщении компании.

Соболезнования в связи с гибелью Н.Филевой также выразил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space. В наших планах было создание для "Морского старта" "морской" версии ракеты "Союз-5". Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель - личная трагедия", - приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова Д.Рогозина.

"Буквально за день до трагедии обсуждали с Наташей первый испытательный полет ИЛ-112В, и она, как профессионал в авиационной отрасли, очень радовалась такому событию. От имени всех моих коллег по "Роскосмосу" выражаю искренние соболезнования ее семье. Нам очень жаль...", - сказал Д.Рогозин.

Базовый для авиакомпании "Сибирь" аэропорт "Домодедово" также выразил соболезнования семье и близким совладелицы S7 Наталии Филевой.

"Коллектив аэропорта "Домодедово" выражает глубокие соболезнования семье и близким Наталии Валерьевны, а также всей команде холдинга S7 Group. Успешный предприниматель, харизматичный лидер и яркая женщина - такой она останется в нашей памяти и истории авиации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе S7.

S7 GROUP

Акционером S7 также является супруг Наталии Филевой - Владислав Филев. Старшая дочь супругов Татьяна занимает пост старшего вице-президента группы.

В S7 входят компании, занимающиеся организацией и выполнением авиаперевозок (пассажирские "Сибирь" и "Глобус"), путешествий, техобслуживанием воздушных судов, обучением авиаперсонала.

В 2017 году входящая в группу S7 Space получила лицензию на осуществление космической деятельности - через полгода после покупки у РКК "Энергия" космодрома "Морской старт", наземной базы в порту Лонг-Бич (США) и товарного знака "Sea Launch".

В августе 2018 года сообщалось, что S7 намерена заняться производством сверхлегких бизнес-джетов Victory, разработчиком которых является американская авиастроительная корпорация Epic Aircraft - та же, что разработала и первоначально выпускала Epic LT, на котором разбилась Наталия Филева (в 2009 году активы Epic были проданы китайской AVIC). S7 планировала производить Victory в подмосковном Ступино, инвестиции оценивались в порядка 13 млрд рублей, сообщала пресс-служба областного правительства.