Более 1,5 тыс. зенитчиков ЮВО отработали прикрытие войск от авианападения условного противника

01.04.19 09:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие зенитной ракетной бригады Южного военного округа приступили к учениям по прикрытию от ударов воздушных сил условного противника на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Боевые расчеты зенитной ракетной бригады Южного военного округа приступили к отработке задач прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае. К полевым занятиям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем (комплексов) "Бук М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса".

В завершении полевого выхода подразделения войсковой ПВО проведут комплексную тренировку по управлению огнем в составе дивизионов и выполнят электронные ракетные пуски из штатного вооружения.