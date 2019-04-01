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01.04.19 09:36
Более 1,5 тыс. зенитчиков ЮВО отработали прикрытие войск от авианападения условного противника
"Боевые расчеты зенитной ракетной бригады Южного военного округа приступили к отработке задач прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника на полигоне "Молькино" в Краснодарском крае. К полевым занятиям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты войсковой ПВО решают поставленные задачи с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем (комплексов) "Бук М2", "Стрела-10", "Тор" и "Оса".
В завершении полевого выхода подразделения войсковой ПВО проведут комплексную тренировку по управлению огнем в составе дивизионов и выполнят электронные ракетные пуски из штатного вооружения.
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