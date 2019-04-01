Большинство россиян уверены, что конфликт между РФ и Западом постепенно сойдет на нет

01.04.19 09:39

© РИА Новости. Максим Блинов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Свыше 70% россиян полагают, что при присоединении Крыма Москва не нарушила международного права, обратной точки зрения придерживаются 17% респондентов, отмечают социологи "Левада центра".

При этом 54% сограждан уверены, что последствия кризиса в отношениях России и Запада, вызванные воссоединением с полуостровом и конфликтом вокруг Украины в целом, постепенно будут "спущены на тормозах", свидетельствуют данные опроса, поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, 34% участников опроса ожидают нарастания напряженности в отношениях России и Запада из-за Крыма и украинского кризиса, вплоть до нового витка "холодной войны".

Абсолютное большинство россиян (86%) поддерживают присоединение Крыма к РФ, не поддерживает каждый десятый опрошенный, отмечается в опросе.

По данным "Левада-центра", две трети респондентов (65%) полагают, что присоединение Крыма принесло стране больше пользы, не согласны с этим 19% опрошенных.

Опрос проведен 21-27 марта 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.