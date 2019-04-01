Суд приостановил работу 9-этажного отеля в Иркутске из-за нарушений пожарной безопасности

01.04.19 09:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Иркутска за нарушение противопожарных норм приостановил на один месяц работу гостиницы "Байкал - Северное море", сообщает в понедельник прокуратура Иркутской области.

"Собственнику и арендатору объекта запрещено осуществлять деятельность по его эксплуатации сроком на один месяц", - говорится в сообщении.

Руководству отеля дано это время для устранения всех ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, владельцем ООО "Гостиница Байкал-Северное море" является Дмитрий Гусак, компания зарегистрирована в Иркутске с 2016 года.