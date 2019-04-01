Рекультивация мусорного полигона "Каурцево" начнется в 2020 году

01.04.19 09:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Проект рекультивации мусорного полигона "Каурцево" в Наро-Фоминском городском округе подготовят в течение 2019 года, сообщается в отчете главы муниципалитета Романа Шамнэ об итогах работы администрации в 2018 году.

"Разработка проектной документации "Каурцево" должна завершиться в текущем году, начало рекультивации в следующем", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте администрации Наро-Фоминского городского округа.

В отчете также сообщается, что в 2019 году планируется начать работы по рекультивации еще одного местного полигона - "Слизнево".

Полигон "Каурцево" площадью 6,3 га был закрыт в 2017 году. Летом 2018 года на объекте возникло тление, проблему решили путем завоза дополнительного грунта и пересыпки им тела полигона.

В 2018 году были разработаны проекты рекультивации полигонов "Аннино", "Кулаковский", "Царево", "Слизнево", "Дубна Левобережная" и "Долгопрудный". Начать работы на этих объектах планируется в 2019 году.

При этом один полигон - "Дубна Левобережная" - хотят полностью рекультивировать за год.

Р.Шамнэ выступил с отчетом о деятельности администрации в пятницу.