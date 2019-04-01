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01.04.19 13:05

Шесть детей заболели гепатитом "А" в одном из детсадов Самары

© РИА Новости. Игорь Зарембо
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Шесть случаев заболевания гепатитом "А" выявлены в детском саду N306 в Самаре, сообщает департамент образования администрации города в Twitter.

"Действительно, в детском саду N306 выявлено шесть случаев заболевания гепатитом "А" у детей, одному педагогу установлен ложноположительный диагноз. Дети госпитализированы. Ситуация под контролем учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корпус на ул. Нагорная полностью закрыт для проведения противоэпидемиологических мероприятий.

"Мы со своей стороны проводим тщательную проверку данного инцидента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава региона агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили факт госпитализации детей с диагнозом гепатит "А".

"В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении. Их состояние оценивается медиками как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в настоящее время проводится обследование заболевших и контактных лиц.

"В саду отобраны для лабораторных исследований пробы питьевой воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды. Деятельность детского сада временно приостановлена с 1 апреля 2019 до выяснения обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

В свою очередь СУ СКР по Самарской области начало доследственную проверку по факту появления в СМИ информации о выявлении гепатита "А" у шести детей в детском саду N306.

"Выясняются все обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает прокуратура Самарской области, начавшая проверку обстоятельств происшествия, все заболевшие были госпитализированы в больницу с 29 по 31 марта.

"В больницу с 29 по 31 марта госпитализировано шесть детей и воспитатель. В детском саду взяты пробы воды и образцы пищи, смывы из столовой, которые направлены на исследование. Также будут исследованы контактировавшие с заболевшими лица: воспитанники, педагоги, сотрудники пищеблока. В ходе проверки будут установлены причины заболевания детей и виновные в этом лица", - говорится в сообщении.

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