Современный ипподром планируется построить в Иркутской области

01.04.19 11:55

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил разработать техническое задание для строительства современного ипподрома в Усть-Ордынском бурятском округе (УОБО), сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Создание такого объекта в округе будет иметь большое значение для социокультурного развития территории. В УОБО широко представлено спортивное коневодство, имеющее тесные связи с национальными традициями", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

Ипподромный комплекс должен состоять из поля, беговых дорожек для соревнований и тренировок, конюшни и трибун. Необходимо будет также проработать транспортную инфраструктуру.

"Помимо развития конного спорта, организации соревнований по конкуру и выездке, этот комплекс позволит проводить такие мероприятия, как Сур-Харбан и Алтаргана (бурятские национальные праздники - ИФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что создание ипподрома позволит заниматься испытанием племенных лошадей, улучшением их продуктивных качеств, отбирая лучших для воспроизводства.

"Губернатор поручил администрации Эхирит-Булагатского района УОБО и министерству сельского хозяйства Иркутской области разработать техническое задание на проектирование окружного ипподрома", - говорится в пресс-релизе.