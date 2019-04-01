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01.04.19 11:55
Современный ипподром планируется построить в Иркутской области
"Создание такого объекта в округе будет иметь большое значение для социокультурного развития территории. В УОБО широко представлено спортивное коневодство, имеющее тесные связи с национальными традициями", - цитирует пресс-служба С.Левченко.
Ипподромный комплекс должен состоять из поля, беговых дорожек для соревнований и тренировок, конюшни и трибун. Необходимо будет также проработать транспортную инфраструктуру.
"Помимо развития конного спорта, организации соревнований по конкуру и выездке, этот комплекс позволит проводить такие мероприятия, как Сур-Харбан и Алтаргана (бурятские национальные праздники - ИФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что создание ипподрома позволит заниматься испытанием племенных лошадей, улучшением их продуктивных качеств, отбирая лучших для воспроизводства.
"Губернатор поручил администрации Эхирит-Булагатского района УОБО и министерству сельского хозяйства Иркутской области разработать техническое задание на проектирование окружного ипподрома", - говорится в пресс-релизе.
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