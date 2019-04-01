Новым министром экономического развития Ставрополья назначен Сергей Крынин

01.04.19 11:59

© РИА Новости. Антон Денисов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Министром экономического развития Ставропольского края стал Сергей Крынин, прежний министр - Валерий Сизов ушел с должности по собственному желанию, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

"С сегодняшнего дня министерство возглавляет Сергей Александрович Крынин. Прежний министр - Валерий Николаевич Сизов завершил работу в пятницу (29 марта - ИФ): он ушел по собственному желанию, его заявление об отставке губернатор принял", - сказал представитель пресс-службы.

В.Сизов был назначен министром экономического развития региона в августе 2017 года, С.Крынин был его первым заместителем.