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01.04.19 12:05
Мосгорсуд 8 апреля рассмотрит требование защиты отпустить хабаровского экс-губернатора Ишаева под залог
"Апелляционная жалоба назначена к рассмотрению в Мосгорсуде на 8 апреля в 15:30 мск". - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Как ранее сообщил "Интерфаксу" адвокат экс-губернатора Павел Зайцев, в жалобе защита просит апелляционную инстанцию отменить решение районного суда и освободить В.Ишаева под залог в размере 15 млн рублей.
В.Ишаев был задержан 28 марта. По данным Следственного комитета, в 2014-2017 годах он, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости". Размер причиненного ущерба в СКР не называли.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что уголовное дело было инициировано службой безопасности компании.
28 марта Басманный суд Москвы заключил В.Ишаева под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сумма ущерба по делу составляет около 5 млн рублей. Свою вину В.Ишаев не признает.
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