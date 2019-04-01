Магаданский губернатор наградил пожарных за спасение двух котов

01.04.19 12:11

Фото: официальный сайт правительства Магаданской области

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил пожарных, которые на прошлой неделе спасли при пожаре двух котов, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"За добросовестное исполнение должностных обязанностей, отвагу, мужество и слаженные действия, проявленные при тушении пожара, спасении людей и животных благодарственными письмами губернатора Магаданской области награждены сотрудники пожарной части N 20 - Владимир Семибоков, Леонид Алексеев, Андрей Грицаев, Андрей Бондаренко и Михаил Грудинин", - говорится в сообщении.

28 марта спасатели прибыли на вызов о пожаре в доме по Колымскому шоссе, где горела трехкомнатная квартира.

Пожарные эвакуировали из квартиры женщину, собаку, а затем двух котов, которые надышались угарным газом и находились без сознания. Спасатели откачали котов с помощью реанимационного набора и отвезли животных в ветеринарную клинику. Хозяева уже забрали питомцев домой.