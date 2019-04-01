Точно в срок: "Газпром" рассчитывает построить "Северный поток-2" в срок
  
Посадка с падением: совладелец S7 Group Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
   
Дорогие нервы: за эмоциональную нагрузку и неудобный график работы могут начать доплачивать
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
01.04.19 12:16

Москвичам разрешили жениться на Останкинской телебашне, в океанариуме, на стадионах и в "Сити"

© РИА Новости. Александр Вильф
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Перечень необычных мест регистрации брака в Москве расширен, в настоящее время утверждены 20 новых площадок для торжественных церемоний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая - накануне Красной горки", - написал С.Собянин на своем личном сайте в понедельник.

По его словам, 4 мая в Москве впервые пройдет праздник "Красная горка": 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

"Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города", - отметил мэр.

Так, по его словам, торжественные церемонии регистрации браков пройдут в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация" в Москва-Сити, в залах храма Христа Спасителя, на стадионах "Спартак" и "Лужники", в планетарии, в театре Школа современной пьесы, в океанариуме на ВДНХ и во многих других необычных для свадеб местах.

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной - 350 рублей. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.

"Поскольку новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то регистрация брака будет проводиться в свободное от намеченных мероприятий время", - добавил С.Собянин.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.19 14:31
Московская мэрия презентовала проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем
.
  01.04.19 13:00
Столичные библиотеки отметят 210-летие Гоголя спектаклями и выставками
.
  01.04.19 12:43
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой - ОНК
.
  01.04.19 12:05
Мосгорсуд 8 апреля рассмотрит требование защиты отпустить хабаровского экс-губернатора Ишаева под залог
.
  01.04.19 11:48
Москва презентует порядка 15 проектов на промышленной ярмарке Hannover Messe в Германии
.
  01.04.19 11:15
Москва практически полностью освободилась от снега
.
  01.04.19 10:09
Весенний месячник благоустройства начинается в Москве
.
  29.03.19 15:15
Кремль погрузится в темноту в "Час Земли"
.
  29.03.19 14:46
В Москве отреставрируют два памятника Гоголю
.
  29.03.19 14:40
Медведев поразился недостоверности иностранных исторических игр


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket