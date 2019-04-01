Москвичам разрешили жениться на Останкинской телебашне, в океанариуме, на стадионах и в "Сити"

01.04.19 12:16

© РИА Новости. Александр Вильф

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Перечень необычных мест регистрации брака в Москве расширен, в настоящее время утверждены 20 новых площадок для торжественных церемоний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая - накануне Красной горки", - написал С.Собянин на своем личном сайте в понедельник.

По его словам, 4 мая в Москве впервые пройдет праздник "Красная горка": 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

"Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города", - отметил мэр.

Так, по его словам, торжественные церемонии регистрации браков пройдут в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация" в Москва-Сити, в залах храма Христа Спасителя, на стадионах "Спартак" и "Лужники", в планетарии, в театре Школа современной пьесы, в океанариуме на ВДНХ и во многих других необычных для свадеб местах.

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной - 350 рублей. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.

"Поскольку новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то регистрация брака будет проводиться в свободное от намеченных мероприятий время", - добавил С.Собянин.