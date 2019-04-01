Первый медицинский "КАМАЗ" отправился в отдаленное село в Новосибирской области

01.04.19 12:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Первый в Новосибирской области передвижной медицинский комплекс на базе тягача "КАМАЗ" отправился в понедельник в деревню Большая Черемшанка Колыванского района, где принял первых пациентов, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Передвижной комплекс на базе тягача "КАМАЗ" выполнен в виде медицинского кабинета, укомплектован современным оборудованием, мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем. Входящий в ПМК флюорограф предназначен для скрининга социально значимых, в том числе онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Колыванском районое определено 28 поселений с населением от двух до ста человек, с помощью передвижного медкабинета жители этих деревень смогут своевременно проходить профилактические медицинские и диспансерные осмотры, получать консультативно-диагностическую помощь и диспансерное наблюдение.

Предполагается, что за три месяца комплекс посетит все 28 малонаселенных деревень Колыванского района.

Кроме того, говорится в сообщении, в Куйбышевском районе в эти дни начинает работу другой мобильный комплекс - фельдшерско-акушерский пункт на базе полноприводного автобуса "ПАЗ".

Новый передвижной комплекс на базе "КАМАЗа" состоит из двух блоков - это ФАП (здесь предусмотрены рабочие места фельдшера и акушерки) и цифровой флюорограф. ПМК был приобретён в рамках межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда правительства РФ, стоимость комплекса - 16,8 млн рублей.