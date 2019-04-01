Приговор ряду бывших чиновников правительства Мурманской области огласят 17 апреля

01.04.19 12:26

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Приговор бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Заполярья по делу о злоупотреблении должностными полномочиями будет оглашен 17 апреля, сообщила судья Октябрьского районного суда Мурманска Ирина Алексеева.

"Суд удаляется в совещательную комнату, оглашение приговора назначается на 17 апреля", - сказала И.Алексеева в ходе заседания в понедельник.

В последнем слове бывшие чиновники попросили не назначать им наказание, связанное с реальным лишением свободы, учесть сотрудничество со следствием и наличие детей. Все четверо отметили, что экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун так и не была допрошена ни следствием, ни судом.

При этом бывший замгубернатора Игорь Бабенко сказал, что глубоко раскаивается в содеянном и готов незамедлительно начать погашать причиненный ущерб. Он обратился к суду с просьбой учесть тяжелое состояние его здоровья (диагнозы в суде при журналистах не оглашались, но адвокаты приобщили к делу заключения медиков, что в условиях заключения состояние И.Бабенко ухудшится, и ему может грозить смерть).

Как сообщалось, гособвинение на прениях попросило назначить всем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима: бывшему замгубернатора региона И.Бабенко - 8 лет, экс-заместителям руководителя аппарата правительства Заполярья Сергею Келлеру и Эдуарду Никрашевскому - 7 и 5 лет, бывшему замначальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгию Благодельскому - 4 года.

Кроме того, прокуратура заявила в суде иск о возмещении в солидарном порядке 8 млн 273 тыс. ущерба, причиненного, по версии следствия, фигурантами дела.