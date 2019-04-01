До плюс 12 градусов потеплеет в Петербурге к концу рабочей недели

01.04.19 12:29

© РИА Новости. Владимир Вяткин

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Теплая погода без осадков ожидает Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дневные часы на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в ночь на вторник температура воздуха в северной столице составит от нуля до плюс 2 градусов, днем во вторник - плюс 6-8 градусов, в среду - до плюс 10 градусов, а во второй половине недели - плюс 10-12 градусов.

В Ленинградской области осадки ожидаются только в ночь на вторник, когда в регионе пройдет слабый снег. Температура воздуха в ночные часы постоянно будет отрицательной: от нуля до минус 5 градусов на западе области и до минус 7-12 градусов в восточных районах.

Днем воздух станет значительно прогреваться, и температура продолжит постепенно повышаться ко второй половине недели. В понедельник в регионе еще прохладно - плюс 2-6 градусов, уже во вторник температура воздуха повысится до плюс 5-10 градусов, а во второй половине недели составит плюс 8-13 градусов.