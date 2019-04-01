"Уральские авиалинии" открыли прямой рейс между Самарой и Тбилиси

01.04.19 12:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в понедельник осуществила первый прямой рейс по маршруту Самара-Тбилиси-Самара, сообщил "Интерфаксу" представитель российской авиакомпании в Грузии Анзор Кавтиашвили.

"Полеты в оба конца будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам на воздушных судах А320", - сказал А.Кавтиашвили.

Он отметил, что к лету авиаперевозчик планирует открыть регулярные рейсы между Самарой и Батуми.

Представитель авиакомпании сообщил, что в настоящее время "Уральские авиалинии" выполняют полеты в Грузию уже по восьми направлениям, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга в Тбилиси и Батуми, а также из Екатеринбурга, Сочи и Краснодара - в Тбилиси.

"В планах авиакомпании открыть предстоящим летом еще один новый рейс между Волгоградом и Тбилиси, возобновить полеты из Екатеринбурга в Батуми и увеличить частоту рейсов на ныне существующих маршрутах", - сказал А.Кавтиашвили.

С российской стороны полеты в Грузию по разным маршрутам в настоящее время осуществляют также "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, Nordavia и Red Wings. С грузинской стороны прямые регулярные рейсы на российском направлении выполняет авиакомпания Georgian Airways, а с 26 апреля к полетам в Россию приступает авиакомпания MyWay Airlines, созданная в Грузии китайской Hualing Group, которая будет выполнять прямые рейсы из Тбилиси в Жуковский.