|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
01.04.19 12:37
Патриарх Кирилл призывает защитить семью как союз мужчины и женщины
"Развитие общества не будет успешным без верности подлинным духовно-нравственным идеалам, ведь без них не может полноценно существовать ни один народ. Среди этих идеалов важное место занимает семья как благословенный Богом союз мужчины и женщины, основанный на крепком фундаменте веры и любви", - говорится в обращении патриарха к конгрессу, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Предстоятель РПЦ отметил, что современному обществу необходимы серьезные перемены, которые заключаются, прежде всего, "в отказе от ложных ценностей и норм, противоречащих Божественному закону, от насаждаемого культа греха".
Подробнее см. "Интерфакс-Религия"
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket