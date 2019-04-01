Патриарх Кирилл призывает защитить семью как союз мужчины и женщины

01.04.19 12:37

© РИА Новости. Юрий Кавер

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам XIII Всемирного конгресса семей в Вероне с призывом защитить традиционную семью.

"Развитие общества не будет успешным без верности подлинным духовно-нравственным идеалам, ведь без них не может полноценно существовать ни один народ. Среди этих идеалов важное место занимает семья как благословенный Богом союз мужчины и женщины, основанный на крепком фундаменте веры и любви", - говорится в обращении патриарха к конгрессу, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ отметил, что современному обществу необходимы серьезные перемены, которые заключаются, прежде всего, "в отказе от ложных ценностей и норм, противоречащих Божественному закону, от насаждаемого культа греха".

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