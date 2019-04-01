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01.04.19 12:42
Более 500 семей обманутых дольщиков Липецка получают квартиры
"Очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять свои обещания. Мы обещали, что первые дома будут сданы до 1 апреля, и мы свое обещание выполнили", - отметил на торжественной церемонии врио губернатора Игорь Артамонов.
Как уточнили агентству в пресс-службе, эти дома начали строить в 2014 и 2016 годах, они были признаны проблемными в 2018-м, так как застройщик не смог выполнить свои обязательства.
"После вступления в должность осенью прошлого года Игорь Артамонов начал заниматься проблемами обманутых дольщиков. Было заключено соглашение с компанией ПАО "Орелстрой" (строительной корпорацией ООО "ОДСК"), и уже осенью 2018 года строительство возобновилось", - сказал собеседник агентства.
Всего в Липецкой области 20 долгостроев, 15 из них получили статус проблемных домов. По десяти уже найдены конкретные решения.
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