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01.04.19 12:43

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой - ОНК

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Сдавшийся полиции виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы Мауслим Джамбеков ранее был осужден за разбойное нападение.

"Джамбеков рассказал мне, что ему уже приходилось бывать в московских СИЗО, где содержался в ходе расследования его уголовного дела по обвинению в разбойном нападении, за которое он впоследствии был осужден", - сообщил в понедельник "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в 2008 году М.Джамбеков был признан московским судом виновным в разбойном нападении и похищении документа и приговорен к наказанию виде 9 лет лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей.

По его словам, М.Джамбеков был доставлен из Грозного на самолете под конвоем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу. Камеру вместе с ним делят трое обвиняемых в грабеже, краже и мошенничестве. В ближайшее время, как ожидается, арестованный будет переведен в один из столичных СИЗО.

"На условия содержания он не жаловался. Наоборот, он отметил, что со времени его пребывания в изоляторах, условия содержания и качество пищи значительно улучшились", - сказа И.Мельников.

Представитель ОНК отметил, что у М.Джамбекова на теле и на лице "имеются явные признаки телесных повреждений".

"На вопрос, откуда они взялись, он сказал, что получил их в результате ДТП. При этом он подчеркнул, что сотрудники полиции его не били", - резюмировал И.Мельников.

Дорогомиловский суд Москвы 30 марта санкционировал арест уроженца Чечни М.Джамбекова до 25 мая.

Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ.

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