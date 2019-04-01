Сечин доложит Путину о достижениях Роснефти в 2018г и планах развития компании

01.04.19 12:47

© РИА Новости. Сергей Гунеев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который доложит президенту о перспективных планах развития компании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня на докладе у президента будет руководитель "Роснефти" Игорь Сечин. Он расскажет о достижениях компании по 2018 году и о перспективных планах развития", - сказал Д.Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что "сейчас В.Путин принимает руководителей всех крупнейших, системообразующих с точки зрения экономики компаний, которые докладывают ему данные по минувшему году и перспективам развития".

Д.Песков также сообщил, что у В.Путина в понедельник запланирован ряд международных телефонных разговоров.