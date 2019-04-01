Рогозин назвал нецелесообразным создание ракеты "Ангара-3"

01.04.19 13:09

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Работы над средней ракетой семейства "Ангара" нецелесообразны, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Ангара А-3" - это ракета среднего класса грузоподъёмностью до 17 тонн на низкую опорную орбиту, по сути, это те же самые технические характеристики, которые закладываются в рамках работы по созданию ракеты "Союз-5". Те же самые 17 тонн, поэтому, наверное, есть смысл сосредоточиться на лёгкой и тяжёлой "Ангаре", - сказал Д.Рогозин журналистам в ходе посещения в понедельник Центра Хруничева.

Он отметил, что к 2023 году производство "Ангары" должно быть переведено в Омск на производственное объединение "Полет". "Московский ракетный завод и КБ "Салют" должны сосредоточиться на перспективных работах, не дублируя работы, которые ведутся в рамках отрасли на других предприятиях", - сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что "такими уникальными работами для Московского ракетного завода Центра Хруничева являются, прежде всего, криогенная тематика, создание действительно водородной третьей ступени для "Ангары А-5В".

"Она даст нам уникальные возможности по введению на низкую опорную орбиту до 37 тонн. Эта же третья ступень планируется использоваться нами в качестве второго этапа третьей ступени носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК), что позволит повысить грузоподъёмность РН СТК со 103 до 130 тонн на низкую опорную орбиту", - отметил глава "Роскосмоса".