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01.04.19 13:09
Рогозин назвал нецелесообразным создание ракеты "Ангара-3"
"Ангара А-3" - это ракета среднего класса грузоподъёмностью до 17 тонн на низкую опорную орбиту, по сути, это те же самые технические характеристики, которые закладываются в рамках работы по созданию ракеты "Союз-5". Те же самые 17 тонн, поэтому, наверное, есть смысл сосредоточиться на лёгкой и тяжёлой "Ангаре", - сказал Д.Рогозин журналистам в ходе посещения в понедельник Центра Хруничева.
Он отметил, что к 2023 году производство "Ангары" должно быть переведено в Омск на производственное объединение "Полет". "Московский ракетный завод и КБ "Салют" должны сосредоточиться на перспективных работах, не дублируя работы, которые ведутся в рамках отрасли на других предприятиях", - сказал глава "Роскосмоса".
Он отметил, что "такими уникальными работами для Московского ракетного завода Центра Хруничева являются, прежде всего, криогенная тематика, создание действительно водородной третьей ступени для "Ангары А-5В".
"Она даст нам уникальные возможности по введению на низкую опорную орбиту до 37 тонн. Эта же третья ступень планируется использоваться нами в качестве второго этапа третьей ступени носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК), что позволит повысить грузоподъёмность РН СТК со 103 до 130 тонн на низкую опорную орбиту", - отметил глава "Роскосмоса".
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