Прием заявок на соципотеку для учителей продлен в Подмосковье

01.04.19 13:21

© РИА Новости. Нина Зотина

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Прием заявок от учителей на участие в программе "Социальная ипотека" в Подмосковье продлен до конца апреля, сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства Московской области - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Программа пользуется популярностью, поэтому мы решили продлить прием заявок еще на месяц. Мы видим, что эта мера поддержки действительно эффективна", - отметила О.Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что в этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов.

"На сегодняшний день принято 123 заявления, в их числе свыше 50 учителей, более 20 молодых педагогов и более 40 - воспитателей", - сказала О.Забралова.

Прием заявок на получение льготной ипотеки для учителей стартовал в Подмосковье 1 февраля.

В ведомстве напоминают, что программа реализовывается в Подмосковье с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципалитета.