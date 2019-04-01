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01.04.19 13:21
Прием заявок на соципотеку для учителей продлен в Подмосковье
"Программа пользуется популярностью, поэтому мы решили продлить прием заявок еще на месяц. Мы видим, что эта мера поддержки действительно эффективна", - отметила О.Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
Она добавила, что в этом году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут 90 специалистов.
"На сегодняшний день принято 123 заявления, в их числе свыше 50 учителей, более 20 молодых педагогов и более 40 - воспитателей", - сказала О.Забралова.
Прием заявок на получение льготной ипотеки для учителей стартовал в Подмосковье 1 февраля.
В ведомстве напоминают, что программа реализовывается в Подмосковье с 2016 года, за три года в ней приняли участие 119 специалистов из 41 муниципалитета.
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