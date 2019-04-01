В Севастополе упростили критерии для ввода долгостроев "украинского периода"

01.04.19 13:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя приняло в понедельник постановление, снимающее ряд ограничений при вводе в эксплуатацию многоквартирных домов, построенных с нарушениями по украинским разрешительным документам, сообщила пресс-служба правительства города.

"Данное решение дает возможность ввести в эксплуатацию порядка десяти многоквартирных домов. Всего таких домов в городе насчитывается 28", - пояснили в пресс-службе.

Как пояснил директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, выдававшиеся до 18 марта 2014 года украинские документы подразумевали декларативный характер и "часто не соответствуют реально построенному". В частности, некоторые застройщики возвели незадекларированные квадратные метры, лишние этажи, проигнорировали правила благоустройства.

"Формально это не позволяло вводить их в эксплуатацию. Сейчас это не будет являться препятствием при вводе. Но подчеркну, при этом дома должны в полной мере соответствовать всем техническим нормам безопасности, а также нашим региональным нормативам градостроительного проектирования", - цитирует директора департамента пресс-служба.

Как сообщалось ранее, власти Севастополя намерены до конца года добиться ввода всех многоквартирных домов, строительство которых было начато с нарушениями в годы украинской юрисдикции. Чиновники, согласно поручению губернатора, выезжают на один из проблемных объектов каждую неделю. За последний месяц уже найдено решение по одному дому, он введен в эксплуатацию. Запущена работа еще по трем объектам.