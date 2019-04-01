Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о крабовых аукционах

01.04.19 13:27

© РИА Новости. Александр Вильф

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по природным ресурсам на заседании в понедельник рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о крабовых аукционах.

Документ предусматривает распределение 50% объёма квот на добычу крабов путём проведения аукциона в электронной форме.

Предлагается ввести новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.

Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закреплённые за ними доли квот на вылов биоресурсов.

По расчётам Росрыболовства, проведение аукционов позволит пополнить федеральный бюджет на 82 млрд рублей.

В настоящее время квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе крабов, в основном распределяются по "историческому принципу".