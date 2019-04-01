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01.04.19 13:36
ЦБ РФ выпускает 3-рублевые серебряные монеты к 100-летию музея "Архангельское"
Серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы, монета номиналом 3 рубля содержит 31,1 грамма драгметалла, 25 рублей - 155,5 грамма.
Но оборотной стороне монет расположены изображения южного фасада дворца, а также на 3-рублевой монете - на фоне дерева изображение скульптуры "Венера с голубками", украшающей лестницу между террасами, а на 25-рублевой - парковой скульптуры "Артемида с ланью".
Тираж 3-рублевой монеты - 3 тыс., 25-рублевой - 1,5 тыс. штук.
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