Вольеры приморской "китовой тюрьмы" расширят

01.04.19 13:37

Фото "Интерфакса"

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Компании, содержащие белух и косаток в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края, обещают расширить вольеры, сообщает в понедельник администрация Приморья.

"Вольеры, где в настоящее время находятся млекопитающие, увеличат по площади", - говорится в сообщении администрации со ссылкой на сотрудников "китовой тюрьмы".

Также в планах компаний пересадить часть животных в отдельные вольеры.

"Один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, судьбу выловленных в 2018 году в Охотском море морских млекопитающих решает консилиум ученых под руководством ВНИРО, созданный для исполнения поручения руководства страны. Консилиум создал группу ученых, которые на месте должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. Общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают намерение отправить выловленных животных в развлекательные заведения незаконным.