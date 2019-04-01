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Подмосковье не будет вводить весенние ограничения для грузовиков на региональных дорогах

© РИА Новости. Илья Питалев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области не будет вводить временные ограничения движения на проезд большегрузного транспорта в Подмосковье на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в весенний период 2019 г., движение всех транспортных средств будет осуществляться в штатном режиме.

Как говорится в сообщении министерства, "практика отказа от весенних ограничений на проезд большегрузного транспорта ведется с прошлого года и уже дает положительные результаты". "Под ограничения попадало порядка 270 региональных дорог. Не меняя маршрут из-за сезонных ограничений, перевозчики более эффективно планируют свою деятельность, не повышая себестоимость доставки грузов потребителям", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, отсутствие ограничений в 2018 г. существенно не отразилось на качестве дорожного полотна.

При этом в министерстве отмечают, что "с помощью объема средств, поступающих в региональный дорожный фонд от оплаты проезда большегрузного транспорта при оформлении спецразрешений, и финансирования из бюджета Московской области дефекты дорожного полотна оперативно устраняются".

До 2018 г. в период с 1 по 30 апреля на региональных дорогах Московской области вводили временное ограничение движения транспортных средств с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на их оси. Ограничение действовало на более чем 270 участках дорог общей протяженностью более 3 тыс. км.

В 2018 г. Минтранс Подмосковья также не вводил весенние ограничения для грузовиков на региональных и межмуниципальных дорогах. "Представители бизнеса, в частности перевозчики, подняли вопрос о том, что ежегодно вводится ограничение перевозки для большегрузного транспорта по автомобильным дорогам Московской области - под ограничение на проезд попадает порядка 270 региональных дорог. Мы приняли решение освободить бизнес от этой нагрузки и с текущего года отменить данное ограничение на проезд по региональным дорогам", - говорил тогдашний министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По его словам, объем средств, который поступает в региональный дорожный фонд от оплаты проезда большегрузного транспорта при оформлении спецразрешений во время сезонного ограничения, "недостаточен для восстановления автодорог". "Для бюджета Московской области существенных потерь не наблюдается", - говорилось в сообщении Минтранса региона.

При этом ранее сообщалось, что с 2018 г. по решению Минтранса РФ весеннее ограничение на проезд грузовиков также не будет вводиться на федеральных трассах.

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