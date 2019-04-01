Росрыболовство не распределяло квоты на вылов косаток и белух для океанариумов

01.04.19 13:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Росрыболовство не планирует направлять квоты на вылов косаток и белух в культурно-просветительских целях до внесения соответствующих изменений в нормативно-правовую базу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Согласно позиции Росрыболовства, которую озвучил руководитель ведомства Илья Шестаков 15 марта на совете директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов, устанавливаемые объёмы возможного вылова морских млекопитающих должны быть в первую очередь направлены на удовлетворение потребностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и научно-исследовательскую деятельность", - говорится в сообщении ведомства.

"Что касается культурно-просветительских целей, то необходимо разработать предложения по совершенствованию законодательства, обратив особое внимание на усиление контроля за добычей и содержанием морских млекопитающих", - добавили в Росрыболовстве.

Между тем, по сведениям коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" Росрыболовство предлагает установить общий допустимый улов в размере 10 косаток и 282 белухи в дальневосточных морях России в 2020 году. Из них в Охотском море предлагается выловить 10 косаток и 82 белухи, остальных 200 белух - в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях.