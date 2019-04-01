Свалки отработанных люминесцентных ламп обнаружены в Брянской области

01.04.19 13:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Брянской области направило обращение в контрольно-надзорные и профильные ведомства региона с просьбой решить вопрос с утилизацией люминесцентных ламп, сообщает пресс-служба брянского отделения этого общественного движения.

Отмечается, что основанием стали итоги рейда, в ходе которого были обнаружены свалки отработанных люминесцентных ламп, относящихся к отходам I класса опасности.

"Масштабное экологическое нарушение было зафиксировано в Бежицком районе Брянска возле озера Орлик-3. Территория площадью около 40 тыс. кв. м представляет собой свалку коммунальных, строительных и порубочных отходов. Здесь же общественники и представители контрольно-надзорных ведомств обнаружили отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы, представляющие особую опасность для окружающей среды и здоровья человека", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что свалка с люминесцентными лампами "очень опасна для окружающей среды, учитывая ее масштаб и состав. А то, что она образовалась в водоохраной зоне, усугубляет ситуацию".

Пресс-служба регионального отделения ОНФ также сообщает, что еще две свалки с люминесцентными лампами обнаружены на территории Брянского района, они находятся примерно в 5-6 км от областного центра вдоль автодороги 15К-202. В данном случае речь идет о заражении участков государственного лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

"На сегодняшний день в регионе нет предприятий, имеющих лицензию на утилизацию отработанных люминесцентных ламп. Поэтому необходимо организовать сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп в соседние регионы, где такие организации есть, а это уже, согласно федеральному законодательству, является заботой органов местного самоуправления", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба добавляет, что брянское отделение ОНФ направило обращения в органы местного самоуправления, контрольно-надзорные и профильные ведомства, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Мы просим не только устранить выявленные нарушения, но и разъяснить, как в регионе осуществляется сбор у населения и организаций отработанных люминесцентных ламп и при необходимости принять меры по решению данной проблемы", - говорится в сообщении.