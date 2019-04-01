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01.04.19 14:09

Юнармейцам не будут автоматически начислять дополнительные баллы на ЕГЭ

© РИА Новости. Саид Царнаев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) разъяснило, что участники всероссийского движения "Юнармия" смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы только в том случае, если сам вуз засчитает участие в движении как часть портфолио абитуриента.

"Сам факт участия в Юнармейском движении не является основанием для начисления дополнительных баллов. Юнармеец должен обладать достижениями, которые попадают под указанный перечень. Кроме того, это основание должно быть опубликовано вузом в установленные сроки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки в понедельник.

Там разъяснили, что по закону об образовании вузы могут засчитывать дополнительные баллы за индивидуальные достижения абитуриента (портфолио) - к ним обычно относят золотую школьную медаль, победу на Олимпийских играх или мировых и европейских первенствах, а также участие в волонтерских движениях, творческих или интеллектуальных конкурсах, других спортивных мероприятиях.

Перечень учитываемых интеллектуальных достижений определяет вуз в своих правилах приема - они должны публиковаться на официальном сайте вуза до 1 октября года, предшествующего году приема.

Таким образом, согласно разъяснениям Минобрнауки, участие в движении "Юнармия" - это, фактически, основание для портфолио наряду с дипломом лауреата творческого конкурса или, например, значком ГТО. Однако решение о том, учитывать "Юнармию" в портфолио или нет, должен принимать каждый из вузов по отдельности - об этом должно быть сказано в правилах приема на сайте вуза.

Ранее начальник Главного штаба движения "Юнармия" Роман Романенко заявил, что вузы будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения. Такие договоренности, по его словам, есть уже более чем с 20 гражданскими высшими учебными заведениями, и этот список будет расширен.

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