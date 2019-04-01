01.04.19 14:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов, включающих перелет и проживание, следует из рассылки сервиса "Победа Трэвел".

Компания, в частности, предлагает туры в Сочи, турецкие Анталью, Аланию, Даламан, Стамбул и Бодрум, итальянские Римини, Бари и Кальяри, болгарский курорт Варна.

Приобрести турпакеты, однако, пока невозможно: при переходе по соответствующим ссылкам на сайт "Победа Трэвел" не удается внести свои данные и выполнить поиск конкретного тура.

"Проект запущен пока в тестовом режиме, но мы уверены в высочайшей востребованности нового сервиса у наших клиентов", - заявила "Интерфаксу" представитель "Победы".

О намерении "Победы" начать продавать единым пакетом авиабилеты вместе с проживанием в гостинице сообщалось еще в начале прошлого года. В материалах системы "СПАРК-Маркетинг" говорилось, что компания объявила тендер по внедрению на ее сайте системы динамического пакетирования туров. Представитель "Победы" тогда подтверждал планы запустить такой сервис.