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01.04.19 14:15
Авиакомпания "Победа" запускает продажи туристических пакетов
Компания, в частности, предлагает туры в Сочи, турецкие Анталью, Аланию, Даламан, Стамбул и Бодрум, итальянские Римини, Бари и Кальяри, болгарский курорт Варна.
Приобрести турпакеты, однако, пока невозможно: при переходе по соответствующим ссылкам на сайт "Победа Трэвел" не удается внести свои данные и выполнить поиск конкретного тура.
"Проект запущен пока в тестовом режиме, но мы уверены в высочайшей востребованности нового сервиса у наших клиентов", - заявила "Интерфаксу" представитель "Победы".
О намерении "Победы" начать продавать единым пакетом авиабилеты вместе с проживанием в гостинице сообщалось еще в начале прошлого года. В материалах системы "СПАРК-Маркетинг" говорилось, что компания объявила тендер по внедрению на ее сайте системы динамического пакетирования туров. Представитель "Победы" тогда подтверждал планы запустить такой сервис.
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