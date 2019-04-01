Адвокат Калви просит президиум Мосгорсуда освободить бизнесмена из СИЗО

01.04.19 14:27

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Защита основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, подала кассационную жалобу на его арест.

"В суде зарегистрирована кассационная жалоба адвоката (Дмитрия) Клеточкина, поданная в защиту интересов обвиняемого Калви", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По словам собеседника агентства, жалоба направлена судье кассационной инстанции, который примет решение о возможности ее передачи на рассмотрение президиума Мосгорсуда в установленный законом срок.

В жалобе защита М.Калви просит отменить решение об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения в виде заключения под стражу.

Аналогичные жалобы, согласно данным суда, были поданы в интересах еще троих фигурантов дела, по которому обвиняемым проходит М.Калви: партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

М.Калви, В.Абгаряну, И.Зизюну, М.Владимирову, а также партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю и бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику предправления "Норвик банка" Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил фигурантов под стражу на два месяца. Впоследствии Мосгорсуд признал законными постановления об их аресте.