Московская мэрия презентовала проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем

01.04.19 14:31

© РИА Новости. Максим Блинов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал".

Презентация прошла на промышленной ярмарке Hannover Messe-2019 в Германии.

"Канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, и будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности", - заявил на презентации глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Результаты конкурса на право реализации проекта по строительству новой канатной дороги будут объявлены 30 апреля.

В рамках концессионного соглашения между городом и инвестором строительство канатной дороги пройдет за счет внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии - 25 лет. Планируемый объем инвестиций - не менее 3,16 млрд рублей.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 км. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", при этом стоимость проезда не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку на метро.

По предварительным оценкам, пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тыс. человек в час пик или до 19 тыс. человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Первая канатная дорога Воробьевы горы - Лужники открылась в Москве осенью 2018 года.

Москва принимает участие в промышленной ярмарке Hannover Messe-2019, где представляет собственный стенд общей площадью более 215 кв. метров. Экспозиция рассказывает о промышленном и инвестиционном потенциале российской столицы.