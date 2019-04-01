Индивидуальное жилищное строительство получит отдельную программу поддержки

01.04.19 14:35

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

"Первые предложения по программе Минстрой России должен предоставить уже через две недели. В них должны быть отражены регионы, которые первыми примут участие в программе развития и поддержки ИЖС. Участниками программы также станут банки, которые разработают пилотные банковские продукты", - приводятся в сообщении слова В.Мутко.

В документе будут указаны механизмы финансовой поддержки строительства, перечень мероприятий, направленных на достижение показателей ввода жилья, которые, в свою очередь, должны быть скорректированы с учетом паспорта национального проекта и отражать последнюю динамику ввода жилья.

"Программа должна также включать упрощение процедуры регистрации прав на уже построенные жилые дома, а также механизмы поддержки. Просто так нам не удастся достигнуть быстрых результатов. Для этого нам нужно объединить усилия и использовать существующие механизмы, как то субсидирование ипотечной ставки Минпромторгом при приобретении деревянных домокомплектов, а также субсидирование ипотечной ставки для молодых семей, в том числе, на селе. Нужно посмотреть, как эту программу можно расширить", - отметил В.Мутко.

Он добавил, что в программе развития ИЖС стоит учитывать и отдельную программу Минсельхоза по развитию села в рамках соответствующего национального проекта.

Вице-премьер отметил, что отдельного внимания заслуживает стоимость подключения к инженерным сетям, а также эксплуатации дома после его ввода. Минстрой совместно с Минэнерго проработает снятие административных барьеров, снижение стоимости подключения к инженерным сетям как для девелоперов, так и для граждан.

Разрабатываемая программа также должна решать вопрос организации и эксплуатации создаваемых поселков. Программа предусматривает разработку информационной системы, где будут сведены все возможные банковские продукты и условия по ним.