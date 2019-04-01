Сечин: условием привлечения инвесторов в Арктику должны быть стабильные правила игры

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Эффективное освоение Арктической зоны России требует поддержки, а для привлечения инвестиций исключительную важность имеет создание привлекательных условий, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
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"Это прежде всего касается налоговых, регуляторных условий, обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности. Принимая решение, мы должны быть уверены, что на весь период жизни до 30, а порой и до 50 лет, не будут меняться основные правила игры. И это будет условием привлечения дополнительных инвесторов, особенно внешних инвесторов", - заявил И.Сечин.
Он отметил, с учетом наличия альтернативных логистических вариантов, Северный морской путь должен предоставлять экономику для проектов не хуже, чем альтернативные маршруты.
"В этой связи мы свои предложения формулируем, передаем в правительство, и будем продолжать эту работу", - пообещал глава "Роснефти".
И.Сечин подчеркнул, что арктический кластер "Роснефти" к 2030 году может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти.
"В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение этой задачи - достижения до 2024 года 80 млн тонн грузопотока по Северному морскому пути. На основе собственных и перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра. Например, у нас там есть совместный проект с BP, "Ермак". И перспективный Западно-Эргинский участок", - рассказал он.
На следующем этапе, добавил И.Сечин, при подтверждении ресурсной базы, в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги. "Первоначальные геологоразведочные работы мы там провели, открыли месторождение около 80 млн тонн, но основной ресурс там расположен на суше. Мы продолжаем работу в этом регионе", - сказал он.
"Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году - первая фаза, с ростом до 100 млн тонн к 2030-му. Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии. Что, безусловно, создаст условия для ускоренной мобилизации ресурсов, а также комплексного развития смежных отраслей", - подчеркнул глава "Роснефти".