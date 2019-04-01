Сергей Горьков возглавил Росгеологию

01.04.19 15:15

© РИА Новости. Константин Чалабов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Замминистра экономического развития РФ, экс-глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии".

Как сообщило Минприроды, в понедельник глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил С.Горькова коллективу "Росгеологии".

"Ответственная задача возложена на Сергея Николаевича по исполнению миссии "Росгеологии" (...) Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке", - отметил министр.

Он добавил, что управленческой команде и всему коллективу "Росгеологии", "помимо стратегических задач, необходимо оперативно решить проблемы с неисполнением ранее взятых обязательств по важным государственным заданиям, принять меры по недопущению повторения таких срывов".

С.Горьков родился 1 декабря 1968 г. в Оренбургской области. В 1994 г. окончил академию ФСБ по специальности "правоведение", в 2002 г. - Российскую экономическую академию по специальности "финансы и кредит". В 1994-1997 гг. - замначальника управления, начальник управления по работе с персоналом банка "Менатеп". С 1997 по 2005 год - на руководящих должностях кадровой службы в структурах НК "ЮКОС". В ноябре 2008 года пришел в Сбербанк на должность директора департамента кадровой политики. Спустя два года вместо HR С.Горькову было поручено курировать международный бизнес Сбербанка в статусе зампреда правления.

В феврале 2016 г. С.Горьков был назначен председателем ВЭБа вместо Владимира Дмитриева. В мае 2018 г. главой ВЭБа стал Игорь Шувалов, первый вице-премьер в предыдущем составе правительства, а С.Горьков в конце июля был назначен замминистра экономического развития. По данным источников "Интерфакса", из Минэкономразвития С.Горьков решил уйти уже некоторое время назад, до появления варианта с "Росгеологией".

Информация о предстоящем назначении С.Горькова появилась в минувшую субботу в телеграмм-каналах, как и в случае с отставкой бывшего гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, о которой стало известно 21 марта.

Причина увольнения Р.Панова, по его собственным словам - плановая ротация кадров. Между тем, в сентябре 2018 г. Р.Панов был переназначен главой "Росгеологии" ещё на 5 лет. Этот пост он занимал с 2013 года.

В конце января со скандалом был уволен один из заместителей Р.Панова - Руслан Горринг. Это решение глава Минприроды Д.Кобылкин принял после того, как в интернете был опубликован ролик с участием Р.Горринга, где тот, общаясь с другими пользователями стримингового сервиса, нецензурно выражался, открыто угрожал физической расправой и рассказывал о связях с сотрудниками компании.

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.