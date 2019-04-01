В Туле умер генконструктор Макаровец, руководивший разработкой РСЗО

01.04.19 15:12

© РИА Новости. Александр Поляков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - В Туле на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор АО "Научно-производственное объединение "Сплав" Николай Макаровец, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Министр обороны РФ Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной конструктора-оружейника.

"Это был достойный, всеми уважаемый человек, посвятивший себя служению Родине. Принимая непосредственное участие в разработке и создании реактивных систем "Смерч", "Торнадо", "Ураган" и др., он внес колоссальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", - сказал С.Шойгу, слова которого приводят в департаменте информации Минобороны РФ.

В НПО "Сплав" "Интерфаксу" сообщили, что прощание с Николаем Макаровцом состоится 2 апреля в Тульском государственном музее оружия.

"Он будет похоронен на Смоленском кладбище Тулы", - сказал собеседник агентства.

Коллектив тульского предприятия выразил соболезнования родным и близким Н.Макаровца.

"Уход Николая Александровича - большая потеря для НПО "Сплав" и в целом для оборонной промышленности. Его авторитет как ученого и конструктора в области ракетного вооружения был признан в России и за рубежом. Николай Александрович не только был генератором идей, но и умел отстаивать их на всех уровнях", - подчеркивается в некрологе, подписанным генеральным директором АО "НПО "Сплав" Владимиром Лепиным.

Н.Макаровец в 1985 году был назначен генеральным директором ФГУП "ГНПП "Сплав"" (АО "НПО "Сплав"). Под его руководством коллектив предприятия разрабатывал и производил реактивные системы залпового огня.

При его непосредственном участии разработана концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО для конверсионных предприятий и отработаны конструкции 42 видов новых товаров народного потребления. За комплекс работ в области конверсии в 1993 году ему была присуждена Государственная премия РФ.

За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня удостоен звания Героя РФ, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III степени. Лауреат Ленинской премии.

С 2015 года занимал должность заместителя управляющего директора - научного руководителя - генерального конструктора АО "НПО "Сплав".