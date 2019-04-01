Самолет сообщением Ижевск - Москва вернулся в аэропорт из-за хлопка в двигателе

01.04.19 15:20

© РИА Новости. Нина Зотина

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет Як-42Д авиакомпании "Ижавиа", летевший из Ижевска в Москву, вернулся в аэропорт через несколько минут после вылета после хлопка в двигателе, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Поволжье" гендиректор авиакомпании Александр Синельников.

"На третьей минуте после взлета произошел хлопок в двигателе, потом вибрация. (...) Он (самолет - ИФ) вернулся благополучно в аэропорт", - сказал А.Синельников.

Он уточнил, что инцидент произошло в 11.30 мск. Спустя 16 минут после взлета самолет вернулся, зарулил на стоянку. Пассажиров выгрузили в аэровокзал, в настоящее время они вылетают резервным бортом.

"Внешних повреждений никаких нет", - отметил А.Синельников.

По его словам, в настоящее время создана комиссия для выяснения причин аварии.

По факту инцидента с самолетом "Ижавия" удмуртская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры в понедельник.

"Удмуртская транспортная прокуратура начала проверку в связи с возвратом воздушного судна компании "Ижавиа" ввиду нестабильной работы двигателя в аэропорт вылета - в аэропорт Ижевска", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на бору был 51 пассажир, в настоящее время они отправлены в пункт назначения резервным воздушным судном.