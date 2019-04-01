Почти три десятка новых авиарейсов открылись из аэропортов Краснодара и Сочи

01.04.19 15:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край к летнему туристическому сезону 2019 года существенно расширил географию международных и межрегиональных пассажирских авиаперелетов, сообщил журналистам в понедельник губернатор Вениамин Кондратьев.

"В преддверии курортного сезона Кубань расширяет географию полетов - в весенне-летнем расписании появилось 27 новых прямых рейсов. Считаю, это важный шаг. Прежде всего, появление новых направлений авиасообщения говорит о востребованности региона среди туристов в России и за рубежом. Это и новые деловые контакты, повышение инвестиционной привлекательности региона", - заявил В.Кондратьев, отвечая на вопрос о популярности курортов Кубани.

Он уточнил, что с апреля из Краснодара открываются прямые рейсы в Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Челябинск, Ханты-Мансийск. Новые маршруты также свяжут краевую столицу с Белградом (Сербия), Бодрумом (Турция) и Бейрутом (Ливан). Кроме этого, в Сочи добавились 14 новых направлений внутри страны, а также рейсы в Таджикистан, Иран, ОАЭ.

"Мы видим, что востребованность именно авиатранспорта растет. Уверен, это даст дополнительный стимул к развитию туризма. В прошлом году курорты края посетили рекордные 17 млн гостей, в текущем у нас есть все возможности принять не меньше", - подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы администрации региона, по итогам 2018 года пассажиропоток четырех аэропортов Краснодарского каря - Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы - составил 12,3 млн человек, что на 16% больше, чем в 2017 году.