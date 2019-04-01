Власти Татарстана приступили к созданию первого полилингвального комплекса в Казани

01.04.19 15:29

© РИА Новости. Владимир Песня

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Старт началу создания первого полилингвального комплекса дали в понедельник в Казани.

"На первом комплексе, который будет базироваться на базе школы N165 Казани, мы уже вышли на площадку. Мы начали там строить современную среднюю школу", - сказал журналистам государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Директор школы N165 Айдар Шамсутдинов уточнил, что в существующем здании школы будет располагаться начальная школа. Для нее в связи с недостатком площадей планируется возвести еще четырехэтажный пристрой на дополнительных 800 мест. Пристрой с существующим зданием предлагается соединить теплым переходом, и в нем будут располагаться учебные кабинеты, кабинеты дополнительного образования, столовая, спортивный зал, бассейн, библиотека.

Среднюю школу - учебный корпус для учащихся 5-11 классов планируется возвести на улице Бондаренко. Он будет на 1224 места. Там также будут находиться учебные кабинеты, два бассейна, два спортивных и актовый залы, библиотека и столовая.

Концепция проекта создания полилингвального образовательного комплекса предполагает возможность привлечения для обучения в нем талантливых и одаренных детей со всей республики. В этой связи также планируется организация интерната на 240 мест.

Кроме того, в составе полилингвального комплекса будет загородный центр дополнительного образования. Его намерены организовать на базе гостинично-развлекательного комплекса "Рыбацкая деревня" в Арском районе Татарстана. Он будет работать круглогодично и создаст дополнительные ресурсы для вовлечения в языковую среду детей, отметил директор школы N165.

"Углубленное изучение иностранного языка будет определяющим для билилингвальной и полилингвальной школы. Полилингвальное обучение рассматривает преподавание, прежде всего, и других областей средствами этого языка, поэтому начиная с 3 класса такие предметы как изобразительное искусство, технология мы планируем, что это будет представлено на иностранном языке. Будет паритетным преподавание тех предметов, которые будут вестись на татарском языке", - сказал А.Шамсутдинов.

Также в состав создаваемого комплекса войдут пять близлежащих к учебному заведению детских садов, в которых дети получат предшкольную подготовку и воспитание в соответствии с требованиями концепции полилингвального образования.

По словам М.Шаймиева, создание полилингвального комплекса будет вестись за счет бюджетных средств. Сумма, которая будет затрачена на эти цели, пока уточняется.

"Средства будут немалые. Но это беспроигрышный вариант. Создавая новую систему комплексного образования, мы одновременно создаем недостающие звенья", - сказал государственный советник.

Всего, как сообщалось ранее, в республике планируется построить шесть полилингвальных комплексов: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамска и Елабуге. Они также будут иметь в составе детские сады, а также центры дополнительного образования.