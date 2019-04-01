В Сочи поселились новые виды птиц в связи с глобальным потеплением

01.04.19 15:35

© РИА Новости. Игорь Онучин

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Орнитологи Сочи выявили несколько видов птиц, которые ранее не прилетали и не зимовали на курорте.

"В Сочи живут и зимуют порядка 200 видов птиц. В последние три года мы наблюдаем появление новых видов. Это, в первую очередь, связано с изменением климата, потеплением", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба в понедельник.

"В последние годы из-за потепления в Сочи появились новые виды чайки, такие как восточная клуша (халей), морская и средиземноморская. Все они хорошо прижились на курорте. Только вот средиземноморскую чайку пугают новостройки, поэтому она гнездится в домах старой постройки", - подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что в новых домах, где часто по крышам ходят люди, размещая рекламные баннеры, шумно, а средиземноморская чайка любит тишину.

"Кроме того, в последние годы во время миграции птиц в Сочи останавливается египетская цапля, которая занесена в Красную книгу России", - отметил П.Тильба.

По его словам, также в Сочи стала прилетать редкая утка савка, занесенная в международную Красную книгу.

"Сегодня мы заметили прилет стаи серых журавлей, которые остановились на территории Сочинского национального парка", - добавил специалист.

1 апреля отмечается международный День птиц.