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01.04.19 15:35
В Сочи поселились новые виды птиц в связи с глобальным потеплением
"В Сочи живут и зимуют порядка 200 видов птиц. В последние три года мы наблюдаем появление новых видов. Это, в первую очередь, связано с изменением климата, потеплением", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба в понедельник.
"В последние годы из-за потепления в Сочи появились новые виды чайки, такие как восточная клуша (халей), морская и средиземноморская. Все они хорошо прижились на курорте. Только вот средиземноморскую чайку пугают новостройки, поэтому она гнездится в домах старой постройки", - подчеркнул собеседник агентства.
Он пояснил, что в новых домах, где часто по крышам ходят люди, размещая рекламные баннеры, шумно, а средиземноморская чайка любит тишину.
"Кроме того, в последние годы во время миграции птиц в Сочи останавливается египетская цапля, которая занесена в Красную книгу России", - отметил П.Тильба.
По его словам, также в Сочи стала прилетать редкая утка савка, занесенная в международную Красную книгу.
"Сегодня мы заметили прилет стаи серых журавлей, которые остановились на территории Сочинского национального парка", - добавил специалист.
1 апреля отмечается международный День птиц.
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