Уволившаяся из-за фото в купальнике алтайская учительница устроилась в центр повышения квалификации

01.04.19 15:39

© РИА Новости. Алексей Владыкин

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Учитель из Барнаула (Алтайский край) Татьяна Кувшинникова, которая уволилась из школы из-за недовольства родителей учеников, увидевших ее фото в купальнике в соцсети, будет работать в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

"Действительно, Татьяна (Кувшинникова - ИФ) со 2 апреля начинает работать в институте повышения квалификации работников образования. Она будет занимать должность корректора в библиотечно-информационном секторе", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре АКИПКРО.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявлял о намерении вернуть Т.Кувшинникову на работу. Руководитель регионального ведомства не нашел ничего предосудительного в фотографиях учителя в купальнике во время соревнований по зимнему плаванию.

По предварительным данным, изображения в соцсетях показались откровенными одному из родителей, чей ребенок учится у педагога.

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся.

На минувшей неделе стало известно, что Т.Кувшинникова приняла предложение властей организовать обучение педагогов правилам поведения в социальных сетях. По словам М.Костенко, в регионе будет организовано обучение педагогов правилам безопасности в социальных сетях. Кроме того, подобные методические рекомендации будут разработаны специалистами Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования для студентов вузов и колледжей, обучающихся на специальностях педагогической направленности.