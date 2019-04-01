Дорогие нервы: за эмоциональную нагрузку и неудобный график работы могут начать доплачивать
  
Уход с поста: глава МВД Ингушетии подал в отставку после событий в Магасе
   
Посадка с падением: совладелец S7 Group Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
01.04.19 15:50

Мэрию Липецка возглавила бизнесвумен и многодетная мать

Фото: официальный сайт администрации г. Липецка
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Первое оперативное совещание в качестве и. о. мэра Липецка провела в понедельник Евгения Уваркина, сообщили "Интерфаксу" в горадминстрации.

"Сделать город лучше, а жизнь в нём комфортнее - наша основная задача. Мы будем стараться оперативно реагировать на запросы жителей, делать всё возможное, чтобы люди понимали - власть работает", - процитировал собеседник агентства слова Е.Уваркиной.

Е.Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.

Е.Уваркина, которой в мае исполнится 45 лет, является председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Замужем, воспитывает шестерых детей.

"Согласно Уставу Липецка, исполнять обязанности главы города она будет до момента избрания депутатами горсовета нового градоначальника. На эту должность будет объявлен конкурс", - добавил собеседник агентства.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.04.19 14:31
Московская мэрия презентовала проект канатной дороги над Химкинским водохранилищем
.
  01.04.19 13:00
Столичные библиотеки отметят 210-летие Гоголя спектаклями и выставками
.
  01.04.19 12:43
Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе был судим за разбой - ОНК
.
  01.04.19 12:16
Москвичам разрешили жениться на Останкинской телебашне, в океанариуме, на стадионах и в "Сити"
.
  01.04.19 12:05
Мосгорсуд 8 апреля рассмотрит требование защиты отпустить хабаровского экс-губернатора Ишаева под залог
.
  01.04.19 11:48
Москва презентует порядка 15 проектов на промышленной ярмарке Hannover Messe в Германии
.
  01.04.19 11:15
Москва практически полностью освободилась от снега
.
  01.04.19 10:09
Весенний месячник благоустройства начинается в Москве
.
  29.03.19 15:15
Кремль погрузится в темноту в "Час Земли"
.
  29.03.19 14:46
В Москве отреставрируют два памятника Гоголю


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket