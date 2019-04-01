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01.04.19 15:50
Мэрию Липецка возглавила бизнесвумен и многодетная мать
"Сделать город лучше, а жизнь в нём комфортнее - наша основная задача. Мы будем стараться оперативно реагировать на запросы жителей, делать всё возможное, чтобы люди понимали - власть работает", - процитировал собеседник агентства слова Е.Уваркиной.
Е.Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Е.Уваркина, которой в мае исполнится 45 лет, является председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Замужем, воспитывает шестерых детей.
"Согласно Уставу Липецка, исполнять обязанности главы города она будет до момента избрания депутатами горсовета нового градоначальника. На эту должность будет объявлен конкурс", - добавил собеседник агентства.
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