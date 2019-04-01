Путин планирует принять участие в Международном арктическом форуме в Петербурге

01.04.19 15:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин на полях арктического форума в Санкт-Петербурге встретится с президентами Исландии и Финляндии, а также с премьер-министрами Норвегии и Швеции, сообщает пресс-служба Кремля.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге.

Как ожидается, президент РФ примет участие в пленарном заседании форума. Модератором пленарного заседания выступит старший исполнительный редактор "Bloomberg" по глобальному бизнесу и финансам Джон Фраэр.

"Запланированы встречи В.Путина с прибывающими на Форум президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике", - отметили в пресс-службе.

В этом году главная тема форума - "Арктика. Океан возможностей". Его участники смогут обменяться мнениями по широкому кругу вопросов комплексного развития арктических территорий, включая рациональное использование природных ресурсов, экологическую безопасность, транспортное обеспечение, защиту интересов коренных народов Севера, а также другие аспекты устойчивого роста в Арктическом регионе.