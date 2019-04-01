Sollers планирует в 2020 году представить новую линейку "УАЗ" на единой платформе

01.04.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Sollers в 2020 г. планирует представить новую линейку автомобилей "УАЗ" на единой платформе, разработал новое семейство двигателей, сообщил журналистам гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) Вадим Швецов.

"У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах - внедорожник, пикап и так называемый кузов "профи", то есть это кузов "монокэб". Сейчас прорабатывается на базе этого решение. И фургончик. Четыре типа кузовов будут на этой платформе. Соответственно, будет запуск - 2020 год", - сказал он, отметив, что окончательного срока пока нет.

При этом глава "Соллерс" напомнил, что это будет новая платформа "с новыми абсолютно агрегатами, с новыми решениями и с новыми кузовами". "Сейчас поэтапно все эти типы кузовов будут на этой платформе запущены. И это будет абсолютно новая линейка", - добавил он.

По его словам, с появлением новой линейки старый модельный ряд постепенно "вымоется". "Будет какой-то период времени. Скорее всего, два года. Когда старые продукты будут заменяться на новые - и какое-то время они будут производиться одновременно. Но мы предполагаем, что период замены будет достаточно коротким. Во всяком случае, мы будем стараться, чтобы сконцентрироваться все-таки по выпуску новой платформы", - отметил В.Швецов.

Глава "Соллерс" также сообщил, что совместно с немецкой инжиниринговой компанией для новой линейки автомобилей было разработано новое семейство двигателей. "Мы сейчас идем с компанией FEV, немецкая инжиниринговая компания, разработали новую линейку двигателей. По сути, сейчас идет подготовка к производству, к запуску этих моторов на "Заволжском моторном заводе", - сказал он, отметив, что в разработанном семействе будут четырехцилиндровые бензиновые и газовые двигатели, как атмосферные, так и турбированные.

Объема инвестиций при этом он не раскрыл, отметив лишь, что они были со стороны "Соллерса". "Размер цифр всем понятен. Это все недешевые технологии. С учетом того, что мы используем технологии инжиниринговых компаний, плюс технологии, которые завязаны с оборудованием и с оснасткой, то чудес не бывает. Автопром - дорогое удовольствие, рискованное. У нас, к сожалению, ноу-хау никаких нет, поэтому мы будем платить за эту линейку те деньги, которые она стоит", - пояснил В.Швецов.

Говоря о ценовом позиционировании, он отметил, что оно уже сформулировано. "С учетом того, что все-таки у нас есть дисконт за бренд, будем держаться с дисконтом к корейским брендам. Будем, скорее всего, позиционироваться по цене наравне с хайтековскими китайскими брендами, примерно просить те же деньги", - добавил он, отметив, что речь идет о сумме около полутора миллионов рублей.

Новых партнеров для реализации этого проекта компания при этом привлекать не планирует. "С учетом того, что мы уже все там фазы прошли, нам, в принципе, осталось немного самим все довести. Как-то справимся без (партнеров - ИФ), сами с собой", - сказал он.

При этом В.Швецов добавил, что Sollers будет использовать создаваемые агрегаты и в других своих проектах и СП. "Агрегаты, которые мы сейчас создаем, в том числе двигатели, будут использоваться, в том числе, и на автомобилях Isuzu. Поэтому у нас уже есть синергия одноплатформенности, которая появляется межу нашими брендами, которые входят в сегмент. В принципе, у нас уже есть внутри группы интересные решения, когда мы своими агрегатами входим в глобальные цепочки", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что "Соллерс" в 2020 году планирует запустить производство нового семейства двигателей ЗМЗ - турбодвигателя и атмосферного двигателя, предназначенных для установки на новую платформу SUV-УАЗ.

Говоря о семействе классических автомобилей УАЗ, В.Швецов отметил, что прорабатывается вариант будущего перепозиционирования УАЗ "Хантер" в качестве "фан-кара". "Хантеры" в будущем будут представлены только в версии фан-автомобиль - и версии так называемой "классик кар" на рынке не будет. Мы будем, по сути, представлять такую версию фан-автомобиля для тех клиентов, которые заинтересованы платить за такого рода дизайн, потому что, кроме дизайна, в этом автомобиле, в принципе, больше ничего нет", - пояснил глава "Соллерса", отметив, что такой автомобиль будет стоить около миллиона рублей.