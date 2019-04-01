Два человека оказались под завалами при обрушении фасада пятиэтажки в Саранске

01.04.19 17:09

© РИА Новости. Кирилл Брага

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Часть фасада обрушилась при демонтаже пятиэтажного дома в Саранске (Мордовия), под завалами находятся два человека, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"При проведении демонтажных работ пятиэтажного здания произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они оказались под завалами", - сказали в пресс-службе.

Спасатели извлекают людей из-под завалов.