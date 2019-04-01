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01.04.19 17:17

Путин поручил правительству обеспечить завершение строительства проблемных домов

© РИА Новости. Александр Кряжев
1 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля внести в законодательство поправки, позволяющие профинансировать завершение стройки проблемных объектов, на которые привлекались средства граждан - участников долевого строительства.

Перечень поручений, утвержденный президентом по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ, опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ до 1 июля поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих "порядок финансирования завершения строительства проблемных объектов посредством осуществления имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" за счет средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ".

Кроме того, субъекты РФ должны быть наделены правом осуществлять завершение строительства проблемных объектов посредством создания специализированной некоммерческой организации, которая это обеспечит. Также субъекты РФ должны иметь возможность оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 г., в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования.

Срок исполнения поручений - 1 июля 2019 года.

Изменения в законодательство, согласно поручениям, должны предусматривать возможность предоставления небанковского финансирования публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на завершение строительства объектов, не получивших проектное финансирование, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 года.

Также должен быть определен порядок завершения строительства проблемных объектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства с использованием счетов эскроу, в том числе особого порядка передачи таких объектов другому застройщику.

Правительству РФ поручено также обеспечить предоставление дополнительных бюджетных ассигнований АО "ДОМ.РФ", АО "БАНК ДОМ.РФ" и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Соответствующий доклад должны быть представлен до 1 июня 2019 года, а далее - один раз в полгода.

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