Медведев обсудит в Перми ход выполнение нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса

01.04.19 17:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев во вторник в Перми проведет встречу с предпринимателями, на которой обсудит нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Завтра в Перми состоится визит Дмитрия Анатольевича Медведева и продолжится обсуждение этого национального проекта, - сказал он журналистам.

"Будет встреча с представителями бизнеса, будем обсуждать, как на практике, в конкретном регионе, в конкретных компаниях ощущаются те меры, которые применяются правительством, и будем обсуждать с бизнесменами вопросы донастройки этой программы, чтобы она имела максимальную эффективность", - добавил М.Орешкин.